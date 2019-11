Sargento bloqueador fue enviado a la cárcel de “El Abra”

El sargento segundo Ismael Marquina fue enviado con detención preventiva al recinto penitenciario de “El Abra”, por el delito de tráfico de armas, tras una audiencia de medidas cautelares realizada en la Estación Policial Integral (EPI) Norte. El juez tomó está determinación por existir riesgo de fuga y obstaculización en la investigación.

El pasado 31 de octubre, la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la Policía inició una investigación por abandono de funciones, ya que dejó su unidad estando acuartelado para ir al trópico a bloquear, esto como dirigente de las Juntas Vecinales de Chimoré.

En un vídeo se observa que este funcionario policial da declaraciones e informa del bloqueo, el mismo estaba destinado al grupo Delta de la UTOP.

El 14 de noviembre, personal de inteligencia de la Felcc aprehendió a Luis Alberto A. y Alberto Gabriel D. A., en portación de granadas de gas de uso policial. Ambos declararon que su proveedor era el sargento Marquina, destinado al grupo Delta. Luis Alberto A. se sometió a proceso abreviado y fue sentenciado a tres años de cárcel, existen 5 personas investigadas por este ilícito.

Cuando el sargento salía de instalaciones de la Epi norte, acusado por tráfico de armas, dijo que él no era quien proveía de gases lacrimógenos a los comunarios.

“No lloro porque soy masista, mantengo mi postura, no me arrepiento de ser masista, a todos mis camaradas les digo que sí han actuado de esta fe inventando pruebas, está bien háganlo, iré con la frente en alto (…), lloro por el trabajo que están haciendo mis camaradas, porque no he participado del motín (…)”, dijo en medio de lágrimas.