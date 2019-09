Suspendieron nuevamente la audiencia de José María Leyes

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El alcalde suspendido, José María Leyes, denunció ayer que el Ministerio de Justicia hace el uso de “chicanerías jurídicas” para suspender su audiencia de cesación a la detención preventiva, esta sería la quinta vez, dentro del caso Mochilas II.

“Este es un proceso inventado, ha sido una mentira, un contubernio, todo para sacarlo al alcalde de Cochabamba, para el Movimiento al Socialismo tome el control de la alcaldía”, dijo molesto Leyes.

Acusó a la Justicia de dilatar su proceso con el fin de mantenerlo en el penal de “San Antonio”. En tanto, la defensa de Leyes considera que corresponde la libertad de la autoridad suspendida.

“El Ministerio Público no quiere que se entere que su testigo estrella es un mentiroso. No lo digo yo sino un juez que dictó una sentencia de 18 años en su contra”, añadió Leyes.

Se refirió a Cristian S., ex funcionario que dijo, en su declaración informativa, que la ex intendenta lo amenazó para que no declare en contra del Alcalde. En tanto, Ever Veizaga, representante del Viceministerio de Transparencia, dijo que son varias personas que revelaron las irregularidades en la compra de útiles, entre ellos “el mejor amigo” de Leyes.