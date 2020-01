Tata Quispe: “La coca del Chapare va al narcotráfico”

Rafael Quispe, ahora más conocido como el Tata Quispe participó del “Boleo Day” o Día del Acullico, el director General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) fue recibido en medio de aplausos en la Plaza de las Banderas.

En su recorrido hizo una parada en Huayculli (Quillacollo) para rezar por uno de los muertos en los enfrentamientos después de las elecciones. Quispe fue escoltado por los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala quienes aseguraron que su presencia solo ameritaba a velar por su seguridad.

El director del Fondioc indicó realizará el acullico en las puertas de la Casa Blanca, Estados Unidos una vez que se levante su arraigo y los 20 procesos penales en su contra.

“Estoy solicitando que levanten mi arraigo, tengo 20 juicios por denunciar la corrupción, me han arrestado, me han torturado. Me levantan los arraigo y vamos a ir a Estados Unidos para hacer el Boleo Day”, dijo sonriente.