Terrible relato de una víctima de violencia

María (nombre ficticio) sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su ex pareja, después de que el 2011 la golpeara, abusara sexualmente e intentara matarla.

Han pasado 9 años y el agresor Mauricio Colque C. Z. continúa en libertad, el proceso en su contra se ha dilatado y la víctima clama justicia. María cuenta que lo conoció cuando estudiaba en la universidad el 2008, a un año de su relación inició su calvario.

“El primer año todo era como una pareja normal, poco a poco comenzó a reprimirme, me decía como tenía que vestir, tenía que estar toda tapada. Me alejó de mi familia y amigos”.

Las agresiones iniciaron al año de relación, gradualmente se convirtió en un tormento, cuando María intentaba alejarse de Mauricio, este la amenazaba, luego lloraba y le pedía disculpas. Después de esto se ponía más agresivo e incluso la perseguía por las calles.

“Me ha humillado tanto, incluso de cosas que él hacía, me hacía arrodillar para pedirle perdón (…) Me escupía en la cara, al final decidí dejar mis estudios para alejarme de él, terminé mi relación, ingresé a un Instituto de Gastronomía, pero ni aun así me dejaba en paz”, relató en medio de lágrimas al recordar.

El día que fue atacada se dirigía a su instituto, Mauricio la interceptó y llevó a su casa donde la obligó a tomar aceite sucio, amenazándola con un arma punzocortante. Es en la vivienda del agresor que fue brutalmente golpeada, violada y casi asesinada.

“Él enfureció y me arrojó contra el piso, me golpeó como si fuera una pelota, recibía patadas, puñetes, luego me abusó sexualmente (…) Me quiso asfixiar con una almohada, yo sólo pedí a Dios que ese día no me matara”.