Tres gigantes automotrices se ofrecen para fabricar respiradores

La manufactura automotriz siempre ha sido un soporte clave en los principales conflictos de la historia. Con más de medio planeta de rodillas, ahora el coronavirus vuelve a demandar una colaboración extraordinaria, de todos.

Tres gigantes americanos, General Motors, Ford y la innovadora Tesla, ya le ofrecieron al gobierno de los Estados Unidos sumar esfuerzos en el combate del coronavirus. Y dispusieron su capacidad productiva para fabricar equipamiento médico para los hospitales, en especial respiradores artificiales, instrumentos insuficientes para la demanda de internaciones que puede generar la pandemia en poco tiempo, tal cual ocurrió en China e Italia.

General Motors: propuso “una movilización parecida a la de la Segunda Guerra Mundial” y ofreció que la marca fabrique respiradores artificiales.

El hábil Elon Musk no tardó en exponer también a la tecnológica Tesla como colaboradora en la crisis sanitaria. “Tesla fabrica coches con sistemas de ventilación complejos y SpaceX cuenta con sistemas vitales para el espacio. No es difícil fabricar un respirador artificial, aunque no es un proceso inmediato. ¿En qué hospitales hay escasez ahora mismo?”.

A ellos se unió Ford: “Como el mayor fabricante americano de coches y la empresa que emplea a más trabajadores, Ford está preparada para apoyar en aquello que pueda ser útil, incluyendo la posibilidad de fabricar respiradores artificiales y otro equipamiento”, anunció la compañía.

Si bien el presidente Donald Trump aún no intervino directamente en la industria automotriz las tres marcas coincidieron con su iniciativa horas después de que el gobierno británico les pidiera a compañías automotrices del Reino Unido una rápida colaboración para que en sus plantas se puedan fabricar elementos necesarios ante la contingencia sanitaria, sobre todo respiradores artificiales.