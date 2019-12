Yolanda Andrade le pide a Verónica Castro que vuelva a la Tv.

México México

Hace algunos meses surgió la polémica sobre la supuesta relación de Yolanda Andrade con Verónica Castro y hasta se habló de una boda simbólica entre ambas, pero esto no ha llegado a su fin, pues la conductora volvió hablar del tema y le pidió a su ex que volviera a la televisión.

Verónica, por la disputa que surgió, decidió dejar el mundo del espectáculo y la farándula, para vivir en paz en su hogar. Sin embargo, Yolanda le pidió que regresara a la televisión y el cine mexicano, aparte de que sólo desea tener una buena relación con la actriz, así como la tiene con sus exparejas.

“A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso; en el caso de ella, pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”, contó Yolanda.

¡Yolanda Andrade le pide a Verónica Castro que regrese a la TV! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/sZ7eBGKWLq — De Primera Mano (@deprimeramano) December 12, 2019

La conductora aclaró que la decisión de alejarse de los reflectores sólo la tomó para hacerle daño y que la gente la odiara: “no tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada, es más yo soy la primera en decirles y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar que la gente me odiara, y que dijera 'ay se va retirar por la culpa de ella', imagínate alguien que se retira, que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”, concluyó.