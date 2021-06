“Estoy aquí botado como un perro, lejos de mi familia e hijos, estoy con covid”

Cochabamba, Bolivia

El suboficial Víctor Montaño, que se encontraba afectado por el Covid-19, denunció que falleció sin atención médica y en abandono de sus superiores en el departamento de Tarija donde fue destinado a Tarija.

En los videos que circulan en redes sociales indica que le instruyeron que se instale en un centro de aislamiento, pero el policía denunció que se encontraba solo en el lugar, y que incluso tenía que tomar agua fría del grifo.

“Mi coronel buenas tardes Maguila le habla, por favor ayúdeme. Estoy aquí botado como un perro, estoy con covid. Lejos de mi familia e hijos (…) Yo no sé porque me han cambiado, yo no hice daño a nadie, siempre hice mi trabajo bien. Ya estado en el Beni dos años, ahora dos años en Tarija (…) Está en juego mi vida, no me dejan salir de aquí, dicen que debo estar aislado”, es parte de la súplica del oficial, en uno de los vídeos que circulan por redes sociales.