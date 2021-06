“Estoy bien, ya no me duele, estoy tranquila”, soñé que eso me decía mi madre antes de morir por Covid-19

Cochabamba, Bolivia

William Colque de 15 años se hizo viral en redes sociales por suplicar a la población por ayuda para su madre que tenía un cuadro crítico debido al Covid-19, él clamaba para encontrar oxígeno medicinal y un espacio en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Gracias al vídeo que conmovió a cientos de internautas, se hizo eco del clamoroso pedido del hijo de Lucía Zapata Calizaya de 57 años, que fue internada el jueves en el Hospital del Sur, pero por su estado crítico de salud lamentablemente falleció.

Lucía dejó este mundo tras una dura batalla contra el coronavirus la noche del 11 de junio, había sido intubada, su salud se vio afectada no sólo por el covid, también por la pérdida de su esposo. El pasado 17 de mayo este mismo virus segó la vida del padre de esta pequeña familia.

“La noche que murió mi madre ore a Dios, le dije tú decides (…) Al día siguiente mi hermana me despertó diciendo ‘la mamá ha muerto’ (…) Yo soñé con mi madre, que me agarraba de las manos y me decía, estoy bien, ya no me duele, estoy tranquila hijo”, contó William.