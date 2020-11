“Motoladrones” atracaron a una mujer, fueron captados por cámaras

Cochabamba, Bolivia

Una cámara de seguridad captó el momento que dos ladrones atracan a una mujer cerca de su casa. Uno de ellos baja de la motocicleta y ataca a la mujer, la golpea y le quita su bolso.

Un vecino intenta ayudarla pero es amenazado con un arma de fuego. Después los delincuentes se dan a la fuga. Ocurrió la mañana de este viernes 27 de noviembre en la calle Lola Taborga y Alcides Arguedas, próximo a la avenida América, en la zona norte de la ciudad.

Los hijos contaron que su mamá estaba yendo al hospital, indicaron que por la prisa su madre no se percató del peligro, “ella siempre mira atrás y adelante”. Contaron que retornó a su domicilio lastimada y pidiendo a sus hijos la auxilien.

La víctima del atraco sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, contó que “vivió un momento tormentoso”, dijo que uno de los delincuentes la sorprendió por la espalda e intentó asfixiarla, incluso apunto con un arma al vecino que intentó ayudarla, la víctima está embarazada.

“Escuche una moto que venía, yo pensé que estaba pasando, cuando ha parado de repente he mirado al frente y ya estaba en mi espalda, me agarró de mi cuello, como no quería soltar mi cartera me dijo ‘solta mier…’ me hicieron caer”, narró a la Red Uno.