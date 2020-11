“Vikingo” renunció a su cargo de concejal, será candidato en las subnacionales

Cochabamba, Bolivia

Sergio Rodríguez, conocido como “Vikingo”, renunció al cargo de concejal municipal titular para postularse como candidato a las elecciones subnacionales 2021. Dijo que tiene tres invitaciones pero no definió su candidatura a la alcaldía o gobernación.

Aseguró que renunció al Legislativo municipal por ética para no ser candidato y al mismo tiempo ocupar un cargo electo. Más tarde lo hará ante el Tribunal Departamental Electoral (TED).

“No me parece ético, que un concejal electo se presente para las elecciones subnacionales, ejerciendo el cargo y a la vez siendo candidato (…), la batalla no es contra un partido, lo que se quiere es resolver los problemas no resueltos del departamento”, señaló.