"A la cárcel": Docente que ofrecía buenas notas a cambio de 'favores' sexuales

Este lunes 26 de junio se conoció la denuncia de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), que indicaron ser víctimas de acoso sexual por parte de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

El acusado dictaba la materia de Álgebra, Edgar Alberto I.M., de 63 años, el hombre está en el recinto penitenciario de “San Sebastian Varones”, con detención preventiva. Ofrecía a sus alumnas subir sus notas o aprobarlas a cambio de favores sexuales.

“Lamentablemente pedía cierto tipo de ‘favores’ a las estudiantes, a cambio de mejorar sus notas. Estaba en sus manos prácticamente aprobarlas o reprobarlas, este tipo de acciones es un delito muy claro, acoso sexual (…) El rector ha comprometido activar las sanciones internas”, indicó la vocera de la Fundación “Dignidad”, Andrea García.

Este es el primer caso por acoso sexual, donde un docente es encarcelado, sentando un precedente para que este tipo de casos no vuelva a repetirse. El hombre de 63 años fue aprehendido cuando citó a otra estudiante, personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) lo encontró infraganti realizando la propuesta ‘indecorosa’ a otra víctima.

Desde el rectorado de la UMSS se sumaron al proceso penal, indicaron que brindarán todo el apoyo a las víctimas. Se debe recordar que el de acuerdo al Código Penal el delito de acoso sexual, conlleva una pena de privación de cuatro a ocho años.

“Estamos cumpliendo la normativa, poniéndonos al servicio de la mujer universitaria, resguardando sus derechos y poniéndonos en los zapatos de las víctimas. Evitando que exista algún tipo de amedrentamiento”, remarcó la asesora jurídica, Victoria Ballón.

El rector de la superior casa de estudios, Julio Medina, aseguró que esperarán que termine la investigación del Ministerio Público, para iniciar un proceso administrativo en el Tribunal Universitario.

Más de 15 estudiantes mujeres lo sindicaron de pedir sexo a cambio de notas, mostrando que varias estudiantes fueron víctimas de acoso sexual.

¿Qué dicen los universitarios?

El caso estalló luego de que una joven decidiera denunciar que un docente pedía favores sexuales a sus estudiantes a cambio de subirles la nota o aprobarlas.

A través de un sondeo los estudiantes de la UMSS aseguraron que este tipo de hechos son reprochables, pero lamentablemente se vienen registrando desde hace mucho tiempo. Exigieron que el docente sea retirado y no vuelva a dictar docencia.

“Es terrible, hay que tomar cartas en el asunto, que ya no sea docente”, “No sólo estos casos se dan en la Facultad de Economía”, “Escuché rumores que había un docente que pedía tener relaciones sexuales a cambio de subirles las notas”, “Las víctimas deben recolectar evidencia”, “A mí también me paso, fue acosada por el mismo docente, por eso ya no asistía a su clase”; indicaron los estudiantes.