“¿Dispuesta a lo que sea? Te apruebo la materia”: Docente de la UMSS denunciado por acoso sexual

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Dos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), denunciaron públicamente a un docente de la facultad de Economía, a quien acusan por acoso sexual e insinuaciones a otras universitarias que pasan su materia.

Una de las presuntas víctimas dijo que el docente entabló una conversación, con un tono incómodo, preguntándole “si quería aprobar”. De forma maliciosa se acercó a su oreja y le susurró: “Si estas dispuesta a lo que sea, aprobarás mi materia. ¿Tú me entiendes no?”, le musitó.

“Estábamos en el primer parcial, cuando empezó a revisar si teníamos los documentos (…) Cuando tocó mi turno se me acercó y me preguntó si había estudiado, yo le contesté que sí. Manejaba una hoja con el registro de quienes entregaron prácticas. ‘Pero si no entregaste tus prácticas, ¿Cómo piensas aprobar?’, a eso respondí que había estudiado y confiaba en poder aprobar con el examen”, contó la víctima.

La joven indicó que luego de haber escuchado su respuesta, el docente de forma persuasiva le indicó: “¿Estás segura de que vas aprobar? Luego se me acercó al oído y me dijo si estas dispuesta a aprobar el examen, háblame al privado, pero sólo si estas dispuesta a llegar a lo que sea conmigo, yo te voy aprobar el examen (…) Hablame al privado me reiteró y luego vi que le dijo lo mismo a otra compañera”, declaró.

La universitaria por temor abandonó la materia, indicó que estaba preocupada por las represalias, luego de rechazar la ‘indecorosa’ propuesta del docente.

Cargando...

Otra de las víctimas contó que tenía “choque” de materias, motivo por el cual no podía dar su prueba en el horario establecido.

“Pedí dar examen con otro de sus grupos, el accedió. Luego de la prueba, me esperó un piso abajo y me preguntó, ¿Tú quieres aprobar sabiendo o cómo sea? Yo le dije sabiendo. Luego me dijo no me estas entendiendo y trató de besarme. Yo me fui, cuando volví a clases delante de todos me dijo que me fue mal en el examen. Luego me susurró, si quería aprobar, nos veamos después de clases”, la joven abandonó la materia.

La estudiante contó que era buscaba por llamadas, a través de mensajes, incluso llegó a bloquearlo de dos números de celular, sin embargo, la llamó de otro número para indicarle que todavía podía salvar la materia ‘si ella quería’.

Una de las víctimas mostró capturas de WhatsApp, donde se evidencia las conversaciones que tuvo con el docente. Pero este no seria el único caso, pues el hombre de 63 años se habría insinuado a otras estudiantes, proponiéndoles que lo busquen en su oficina para subirles notas.