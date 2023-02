Universitarias denuncian acoso y violencia sexual de docentes de la UMSS

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este martes, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizaron una marcha de protesta hasta puertas del Rectorado de esta casa de estudios superiores de lucha contra la violencia a la mujer.

Las jóvenes denuncian que hay varios hechos de acoso sexual e incluso violencia sexual por parte de docentes de varias carreras, estudiantes y administrativos, pero no hubo sanciones. Exigen que autoridades universitarias fiscalicen los casos y se haga el seguimiento legal.

"Estamos presentes estudiantes autoconvocadas de todas las facultades de la Universidad Mayor de San Simón para exigir una adecuada fiscalización y seguimiento a los casos de violencia, acoso sexual y violaciones que se han realizado dentro de nuestra universidad", expresó una de las jóvenes.

Con letreros como "Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor", "Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá", "No a la violencia, sí a la paz. Rompe el silencio", "Que ser mujer no nos cueste la vida", "No defiendas al violador, no defiendas al agresor", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca" y otros, las universitarias piden acciones ante estos hechos.

Por su parte, el Secretario General de la UMSS dijo que desconoce las denuncias y "esa clase de comportamiento".

"No tenemos conocimiento oficial de que haya esa clase de comportamientos dentro de la universidad. Oficialmente no lo sabemos", afirmó Eduardo Lavayen Panoso.

También señaló que existe una oficina dentro del campus para atender estos temas. Aseguró que, en caso de comprobarse las denuncias, aplicarán todo el rigor de la ley.

"La unidad que está encargada de conocer esta clase de demandas y, además, de resolverlas, si es el caso, es la Oficina de Protección de los Derechos de la Mujer en la Universidad ¿Cómo va a enfrentar la Universidad esta clase de actitudes? si es que hubieran; vamos a aplicar con todo el rigor de la ley lo que manda nuestro ordenamiento jurídico en protección a las mujeres especialmente", complementó.