Video de estudiantes teniendo relaciones en un centro interno de la Uagrm es del 2021, según asesor legal

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Continúa la polémica en torno al video donde se ve a dos estudiantes manteniendo relaciones sexuales en el Centro Interno de la carrera de Ingeniería Electromecánica. El asesor legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Jaime Saldías, afirmó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que este hecho no sería actual sino del 2021.



Saldías dijo que los involucrados ya fueron identificados y que se aguarda un informe del decano de la facultad para que se apliquen las sanciones correspondientes. Además, de que uno de ellos continúa siendo estudiante.



“Estos hechos sucedieron en la anterior gestión 2021, no es un video actual pero igual estamos haciendo las investigaciones porque así lo manda nuestro reglamento universitario”, explicó.



Las sanciones que se podrían aplicar a estas personas son: una amonestación por escrito, la suspensión de la matrícula de seis meses a tres años o la expulsión definitiva de la universidad. Esto lo determinará el Tribunal de Justicia de la Universidad.

Cargando...

Acoso en la Universidad

En otro tema, el asesor legal de la universidad estatal indicó que ya se iniciaron las investigaciones en contra de un docente de la facultad de Derecho acusado de promover fiestas en horario de clases y acosar a estudiantes.

Una joven denunció que durante su primer año de carrera (2016) evidenció como el docente obligaba a los estudiantes a ir a fiestas o karaokes. "Él nos hacía ir a todos de forma obligatoria y ya en el lugar tomaba lista".

"Él organizó una noche de talento por el barrio Guaracachi, teníamos que comprar un plato de kjaras y dos botellas de cerveza. Como yo no fui me aplazó pese a que di mis exámenes y presenté mis exposiciones", contó la joven.

La estudiante dijo que, tanto ella como otros compañeros presentaron la respectiva denuncia ante las autoridades universitarias, sin embargo, hicieron caso omiso.

Cargando...