Detención preventiva para el docente de la UMSS denunciado por acoso sexual

El docente de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), fue enviado con detención preventiva por 6 meses al penal de San Sebastián varones. El hombre de 63 años está acusado por le delito de acoso sexual.

Hasta el momento se contabilizan alrededor de 15 víctimas, el acusado fue aprehendido infraganti y detenido por personal de la policía cuando se dirigía a un encuentro con una de sus estudiantes, a quien le ofreció aprobar su materia a cambio de tener relaciones íntimas.

La joven mostró los constantes mensajes que recibía por parte del acusado, donde se observa que el acoso era persistente. La unidad de inteligencia de la Felcc, realizó un operativo para aprehender al sindicado, luego de esto fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, que se desarrolló este lunes 26 de junio.

Sobre el tema el Decano de la Facultad de Economía, Alberto Humerez, indicó que no pueden destituir al docente acusado por acoso sexual, hasta que no haya una determinación de la justicia. La autoridad remarcó que colaborarán en las investigaciones que realice la policía.

"Es un problema personal, nosotros no podemos tomar medidas, porque no hay sentencia ejecutoriada. Pero este tipo de actos son repudiables (...) El estudiante está aquí para aprender una profesión y el docente para ayudar, no para hacer cosas de esa naturaleza", remarcó Humerez.