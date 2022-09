Abuelito de 84 años fue estafado y desalojado de su casa por su propio primo

La Paz

Según narra el adulto mayor, sus papeles se encontraban con deudas de impuestos, por lo que entregó sus documentos a su primo, para que este pueda ayudarle, sin embargo, el sujetó se aprovechó y posteriormente sacó al anciano de su casa.

“La minuta original de mi casa le di a un primo, cuñado para que me lo ponga en orden, para poder pagar el impuesto y lo que se debe, pero este señor me engañó, hizo aparecer un documento como si hubiesen comprado, pero no es así”, relató muy preocupado don Armando.