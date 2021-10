Activistas rechazan injerencia de la Iglesia Católica en el caso de embarazo de una menor en Santa Cruz

Activistas y miembros de la Defensoría del Pueblo, realizaron protestas este miércoles por la noche, en inmediaciones de la Conferencia Episcopal de la ciudad de La Paz, pidiendo la no intromisión de la Iglesia Católica, en el caso de la niña que se encuentra embarazada producto de una violación sexual en el departamento de Santa Cruz.

“Nosotros estamos en contra de la intromisión que está haciendo la Iglesia Católica, metiendo sus narices donde no deben, obligándola a una niña de 11 años a perder su infancia, obligándola a parir producto de una violación. Esta niña merece ayuda, no merece que la Iglesia Católica se meta en su vida, merece una infancia libre y fuera de violencia”, manifestó una representante de las activistas.

El grupo de mujeres que realizó la protesta, pidieron justicia y la máxima pena para el autor de la vejación.

“No se hace nada en contra de este violador, pero si se obliga a parir a esta niña. Pedimos a la justicia que actué de inmediato, que este hecho no quede impune, ya que esta niña merece tener su infancia; no van detrás de este violador, no se sabe nada de esto, pero este señor debe ir a la cárcel”, aseveró la representante de las activistas.