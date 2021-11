Acusados por estafa múltiple buscan defenderse en libertad

Cargando...

Las más de 2.400 víctimas de estafa múltiple a nivel nacional se encuentran en emergencia ante posible cambio de medidas cautelares de los cuatro detenidos, dos de ellos de origen asiático y dos de nacionalidad boliviana.

Cristian Tejada, abogado de los afectados, denunció que extraoficialmente se conoce que los extranjeros están presionando a los bolivianos para que se inculpen y así solicitar detención domiciliaria, lo que preocupa a las víctimas porque aún no se ha definido cómo se devolverá el dinero invertido en una aplicación no regulada. La Policía solo tiene en resguardo poco más de $us 4.000 en efectivo y otro monto en bolivianos, cifra que no precisó.

Por otro lado, Tejada solicitará una reunión con el Fiscal departamental, Roger Mariaca, para que explique por qué está funcionando la cadena de supermercados Wonderful, cuando sus sucursales deberían permanecer precintadas.