Alberto Fernández cuestionado por posible embarazo de su esposa

El presidente Alberto Fernández, rompió el silencio en torno los rumores sobre el posible embarazo de su pareja, Fabiola Yañez en una entrevista que concedió a Pablo Dugan en Radio 10. Durante el reportaje el periodista le contó que fue papá hace dos meses y aseguró que a veces "no se duerme" por el bebé recién nacido.

En la continuidad del diálogo, Dugan le dijo a Fernández: "Si quiere la contesta y si quiere no. ¿Usted está preparado?". El Presidente respondió: "Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma". El periodista le repreguntó si había "novedades" en ese sentido y Fernández replicó: "No sabemos. esperemos, esperemos".

En las ultimas horas del sábado 14 de agosto, la primera dama compartió varias fotos en su cuenta oficial de Instagram, haciendo resaltar una en especial, que la muestra poniendo sus manos sugestivamente sobre su vientre y que dispararon rumores de embarazo de manera inmediata.