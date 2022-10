Alcalde de Quillacollo niega las acusaciones de irregularidades en la plaza Bolívar

Quillacollo, Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, denunciado por presunto sobreprecio en la remodelación de la plaza Bolívar, aseguró que la acusación por incumplimiento de deberes no tiene fundamento y no tiene nada que temer.

" La denuncia que presentan cuatro concejales no tiene una prueba pre constituida tomando en cuenta que, para presentar una denuncia, ya sea en el área, penal, civil, administrativa, tiene que haber una auditoría, ya sea interna o externa. En este caso no existe ningún tipo de auditoría", aseveró Cartagena.

El burgomaestre negó las acusaciones en su contra, dijo que los concejales buscan desestabilizar su gestión y que son enemigos del desarrollo de su municipio, además comentó que es un tema netamente político.

"Nuevamente están en esas viejas mañas de buscar el pasanacu de alcaldes como ha vivido Quillacollo en los últimos 14 o 15 años . Estamos en otro tiempo, en otras épocas, donde la población de Quillacollo en su conjunto no va a aceptar", agregó.

Este martes, la declaración que tenía que dar ante la Fiscalía fue reprogramada porque no asistió debido a que el estadio municipal de Quillacollo se estrenó como sede oficial de cotejos de la División Profesional del fútbol boliviano. Adelantó que asistirá a las próxima convocatorias y que presentará todos los documentos pues "no tiene nada que ocultar".

"Hoy empieza los partidos de fútbol profesional. Entonces es una responsabilidad administrativa que no me ha permitido asistir, pero después sí vamos a asistir y vamos a proporcionar la cantidad y los informes que se quieran de este municipio. No hay absolutamente nada que ocultar", complementó.