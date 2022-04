Alwa, la cholita rapera boliviana que rompe barreras con el poder de su voz

La Paz, Bolivia

La aymara boliviana Alwa encontró en las rimas una forma de expresar el orgullo de su identidad y de su amor por el país rapeando vistiendo sus polleras y luciendo sus largas trenzas en el cabello.

Alwa, que en aimara significa "amanecer", empezó a componer sus letras hace seis años, pero en medio de la cuarentena por la covid-19 decidió dedicarse con más seriedad al rap y apostar por el poder de su voz.

Ella empezó a presentarse en más espacios y así conoció al productor boliviano José Gabriel Mamani, quien se ofreció a realizar un videoclip de una de sus canciones.

Al principio ella creyó que iba a ser un video que le ayudaría a difundir su música en sus redes sociales y que serviría de "prueba" para saber si a la gente le gustaba su trabajo.

Lo que sucedió después fue un "sorpresa", su primer videoclip de la canción "Principio sin fin" se volvió viral en las redes sociales y llamó la atención de propios y extraños al ver sus típicas polleras, sus largas trenzas y el poder de sus rimas que se mezclan con los paisajes que muestran las ciudades de La Paz y El Alto.

"Hoy me presento, soy la Alwa una mujer orgullosa aimara, orgullosa de ser boliviana, hoy no voy a parar, yo no voy a descansar, hasta mis sueños lograr, hoy me queda suspirar", dice parte de la letra de su primera canción.