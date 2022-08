Amplían por otros tres meses la detención preventiva de Jeanine Añez por el 'caso Golpe I'

Este martes, el juez Armando Zeballos determinó que se ampliará por tres meses la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, por el caso denominado “Golpe de Estado I”, a la vez se tomó la misma decisión para los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, en base a la solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado.

Tras la determinación el abogado Luis Guillen, defensa legal de la exmandataria lamentó la presunta existencia de retraso en las investigaciones del caso, ya que los testigos citados en el hecho aún no habrían declarado.

Por lo que afirmó que en este caso se logra evidenciar la retardación de justicia, además del incumplimiento de deberes del Ministerio Público. Según agregó el juez a cargo del caso estaba en la tarea de realizar las actuaciones correspondientes, para concluir con los actos dentro del caso Golpe de Estado I.

La exmandataria Jeanine Añez, fue aprehendida el mes de marzo de 2021, son 18 meses que se encuentra con detención preventiva, y nuevamente se amplía por otros tres meses.

En tanto en una publicación realizada en la página de Facebook de Jeanine Añez, señalan que la comisión de fiscales no pudo hallar ningún elemento en su contra, a raíz de ellos realizarían una retardación al no tomar las declaraciones de los testigos.

“La comisión de fiscales sigue pidiendo ampliación de privación de libertad porque no han tomado declaraciones, no han investigado, no tienen nada. Lo mismo que el día 12 de marzo de 2021 cuando ordenaron la aprehensión y traslado a La Paz de la expresidenta de Bolivia”, se lee en una publicación en la cuenta de Añez.