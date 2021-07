Angela Aguilar asegura que con Nodal no canta más

Cargando...

México

El tema ‘Dime cómo quieres’ fue un éxito rotundo en noviembre del año pasado, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal unieron sus voces sorprendiendo a todos sus fans, sin lugar a dudas el éxito fue inmediato y se generaron un sinfín de memes, esto debido a que, conociendo la relación de Nodal con Belinda, los usuarios de redes empezaron a atar cabos y dejar comentarios como "que bonita pareja hacen", "se ven muy bine juntos", "Nodal le ha declarado su amor a Ángela", entre otros.

Sin embargo, Ángela Aguilar ha dejado claro que no quiere realizar otro dueto con Christian Nodal, y que se centrará en su nueva música. Incluso hace un mes lanzó su canción ‘Ahí donde me ven’, donde luce un vestido de novia. La hija menor de Pepe Aguilar no dio más detalles de porqué no haría otro dueto con Christian, pero en la misma entrevista expresó que le gustaría colaborar con otros artistas.

Lo que está clarísimo, además, es que la respuesta de Ángela sorprendió a sus seguidores, más aún después de que su canción con Christian fue muy exitosa. Incluso volvieron a surgir rumores de que los cantantes habían tenido un romance.

Cargando...

Pese a que Christian Nodal se mostró desde un principio muy enamorado de Belinda, el estreno de la canción ‘Dime cómo quieres’, dio lugar a algunas especulaciones de que entre los artistas había algo más que una colaboración artística.

Aunque ninguno de los cantantes declaró sobre el supuesto romance entre ellos, los rumores apuntaron a que el distanciamiento de estos dos jóvenes cantantes se debió a Belinda.

Y es que en el mundo del espectáculo se corrió la voz de que Belinda se mostró en contra de esta colaboración, por celos. Y se sabe también que Beli también ha sido tachada como la responsable de que Christian Nodal no cantara a dueto con Danna Paola.

Cargando...

Por su parte Ángela Aguilar indicó que está dispuesta a cantar reguetón, a pesar de haber criticado a Karol G por la interpretación con mariachi durante los Premios Juventud 2021, ella no descarta poder hacer una canción urbana, pues señaló que tiene varias amigas en ese género.