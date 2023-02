Angustia y desesperación: Padres de niños con síntomas de dengue reclaman por atención médica

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una madre desesperada llegó con su bebé (6 meses) convulsionando al Hospital de Niños, sin embargo no fue atendida bajo el argumento de que no había lugar en terapia intensiva y además no contaba con certificado de nacimiento para poder registrarla en sistema y sacar la ficha.

Fueron minutos de angustia y desesperación que vivió esta joven mamá, después de una hora la revisaron, pero para indicarle lo mismo, en el hospital no hay espacio.

Esta situación se puede evidenciar a diario en diferentes hospitales públicos, donde se observa largas filas de personas que esperan turno para ser atendidos y otros pacientes que han llegado a emergencia tampoco han conseguido ser internados, el lunes se conoció el caso de un hombre de 42 años que murió en el pasillo del hospital Oncológico.

La situación por la emergencia del dengue en Santa Cruz ha provocado una mayor demanda de los servicios de asistencia médica, la pasada jornada se reportó el fallecimiento de dos menores de edad a cusa de esta enfermedad, que hasta la fecha ya cobró más de una docena de vidas, la mayoría son niños.

