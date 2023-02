Santa Cruz - Bolivia

El dengue continúa golpeando al departamento de Santa Cruz y los más afectados son los menores de edad. En las últimas horas se reporto el fallecimiento de un bebé de tan solo un mes de nacido por síntomas de dengue.

El deceso se registró al promediar las 16:00 horas de este lunes, 13 de febrero, en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. La noticia fue confirmada por los padres del menor.

“Yo esperé desde las 11:00 de la mañana para que me lo atiendan, pero no lo hicieron. Mi bebé no dejaba de llorar y les dije a las enfermeras, pero solo decían que espere porque el doctor estaba ocupado”, dijo entre lágrimas la mamá del pequeño.