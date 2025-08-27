Ministerio de Salud amplía vacunación contra el sarampión hasta los 19 años

El Ministerio de Salud amplió el rango de edad para la vacunación contra el sarampión hasta los 19 años, tras la adquisición de un lote de 1.720.000 dosis. Esta medida busca reforzar la lucha contra la epidemia que se expande en el país, con el departamento de Santa Cruz como el más afectado.

La ministra de Salud, Maria Renée Castro, anunció que las nuevas dosis comenzarán a ser distribuidas de inmediato en los nueve departamentos de Bolivia. La distribución será la siguiente: Santa Cruz (601.000), La Paz (412.900), Cochabamba (292.600), Chuquisaca (89.000), Oruro (71.000), Tarija (65.000), Beni (100.000) y Pando (27.000). Además, 2,500 dosis se quedarán en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) nacional.

Hasta la fecha, se han notificado 274 casos positivos de sarampión en el país, de los cuales 266 ya están recuperados. La mayoría de los casos se han concentrado en Santa Cruz, especialmente en comunidades menonitas. Por esta razón, un lote de 50.000 dosis donadas por Chile fue destinado a un "bloqueo vacunal" en esas comunidades.

La adquisición de este nuevo lote de vacunas es el resultado de una compra del gobierno boliviano, que se suma a la ayuda internacional. Países como Venezuela, Brasil, India y Chile han donado vacunas para apoyar la campaña de inmunización en Bolivia.

La ministra resaltó la importancia de la cooperación internacional y el avance en el control de la enfermedad, aunque enfatizó que es necesario continuar con la vacunación para cortar la cadena de transmisión de uno de los virus más contagiosos.

