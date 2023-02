“Entre llorando pidiendo atención para mi bebé, pero me dijeron que esperara", murió con síntomas de dengue

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En las últimas horas se conoció la muerte de un bebé de un mes y medio de nacido por aparentes síntomas de dengue. El pequeño ingresó al hospital de Niños a las 11:00 de este lunes y cinco horas después los médicos informaban a sus padres sobre su fallecimiento.

El papá del menor relató que, Mateo estaba con fiebre desde el fin de semana en aquella oportunidad fue llevado hasta un centro de salud donde solo le dieron paracetamol y lo enviaron de vuelta a su domicilio.

Como la fiebre no le paraba, este lunes decidió trasladarlo hasta el Hospital de Niños tras obtener la orden de un laboratorio; pese a que el papá pedía que atendieran a su bebé, las enfermeras le decían que esperen.

“El día sábado en la mañana lo llevé al centro Virgen Milagrosa donde me dijeron que tenía 38 grados, ahí lo bañaron y le dieron paracetamol. Me dijeron que tenía el hígado afectado y me dijeron que le haga unos análisis. El día lunes me mandaron a internarlo al Hospital de Niños”, explicó.

“Entre llorando diciendo ‘emergencia por favor’ pero me dijeron que esperara. Mi hijo no paraba de llorar, pasaban las horas y a último momento las enfermeras se movilizaron, pero a los 15 minutos me dijeron: ‘falleció tu hijo’”, dijo entre lágrimas el papá del pequeño Mateo al programa Que No Me Pierda.

El Hospital de Niños en Santa Cruz continúa saturado, todos los días llegan decenas de menores con síntomas de dengue y el personal no abastece para la atención a esto se le suma la falta de equipamiento, que provoca que los pequeños sean atendidos en los pasillos.