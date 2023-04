Aparecen más víctima de Ovidio Robles, “el terror de El Mirador de La Guardia”

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de la audiencia que se realizó este jueves 6 de abril, por el asesinato del sargento segundo Oliver Ramiro Mendoza Orías, un hombre se presentó para denunciar que él y su esposa fueron víctimas de Ovidio Robles Palachay, quien se encontraba entre los aprehendidos.

Según relató el denunciante, fue atracado por Robles y su banda mientras conversaba con la madre de su hijo en El Mirador. Además, el hombre explicó que, en el momento del atraco, Robles lo obligó a tirarse al suelo y lo golpeó antes de robarle su celular y billetera. El autor confeso del uniformado también sería un violador en serie que atacaba a sus víctimas en el lugar.

“Fui atracado por ese sujeto cuando me encontraba conversando con la madre de mi hijo en El Mirador. El 28 de febrero a las 00:30 me dijo tírate al suelo, pensé que era un policía porque tenía el traje camuflado, cuando saco su arma, en ese momento me asuste y tire al piso, me golpeó y dijo dame todo lo que tenes, entonces le entregue mi celular y mi billetera”, contó la víctima.