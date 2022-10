Aprehenden a dos sujetos involucrados en el robo agravado suscitado en la av. América de La Paz

La Paz

La Policía Boliviana informó este domingo a través de sus redes sociales que, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), procedió a la aprehensión de dos sujetos involucrados en un hecho de robo agradado cometido el pasado sábado, en inmediaciones de la avenida América de la ciudad de La Paz.

El hecho habría sido difundido por redes sociales, por lo que, teniendo conocimiento del mismo, la policía procedió a realizar los actos investigativos.

“El día de ayer anoticiados de un vídeo que circula por redes sociales sobre un robo agravado en inmediaciones de la C. Viacha y Av. América, nuestros servidores policiales de la #FELCC, inmediatamente realizaron operaciones investigativas, logrando encontrar y secuestrar un vehículo Suzuki Gris involucrado en el hecho delictivo, asimismo procediendo a la aprehensión de German C. C. de nacionalidad Boliviana y de Yoender A. M. Y. de nacionalidad venezolana, siendo puestos a disposición de la justicia”, señala la publicación difundida por la policía.