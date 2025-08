Así reaccionaron los candidatos tras el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto

Santa Cruz fue el escenario del primer debate presidencial rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ocho candidatos participaron en un intercambio de ideas y propuestas, donde también hubo espacio para sutiles cruces y acusaciones.

El encuentro comenzó pasadas las 20:30 del viernes y se desarrolló en torno a tres ejes temáticos definidos por el organismo electoral:

Democracia, Justicia y Estado de Derecho

Derechos Humanos y Protección Social

Medioambiente y Desarrollo

Poco después de finalizado el debate, cada candidato utilizó sus redes sociales para dar su propia lectura:

“Felices después de mi décimo quinto debate. Nos fue bien porque tenemos un solo mensaje y lo repetimos y repetiremos: resolver la crisis en ¡100 días carajo!”, escribió Samuel Doria Medina, candidato por Alianza Unidad.

“Preservar lo que conquistamos juntos y avanzar con coraje al lado de las familias bolivianas. Es hora de defender lo que es del pueblo y construir lo que aún falta”, publicó Eduardo del Castillo, postulante presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, Manfred Reyes Villa celebró: “Hoy ganamos el debate con propuestas y visión de país. La transformación es ahora o nunca, ¡llegó el momento del pueblo!”.

“Cerramos esta jornada con una participación satisfactoria en el debate presidencial rumbo a las elecciones nacionales 2025”, escribió Jhonny Fernández, candidato por Fuerza del Pueblo.

Por su parte, Rodrigo Paz, aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), remarcó: “Vamos a terminar con el Estado tranca, conoce más de las propuestas que tenemos para Bolivia”.

El candidato de Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, señaló: “Cuando hay ideas claras, el ataque no es opción. Esta noche, en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral, llevamos lo que el pueblo boliviano espera de los candidatos a la presidencia: Propuestas serias para salir de la crisis”.

Y agregó: “La política de la agresión no es el camino y no es una alternativa para nosotros, la gente quiere respuestas, quiere claridad, pero, sobre todo, quiere certeza de que una nueva Bolivia con oportunidades es posible y eso es lo que nosotros ofrecemos, una Bolivia Libre”.

Desde Acción Democrática Nacionalista (ADN), Pavel Aracena resumió su postura con un breve mensaje: “Basta de todos los zurdos. Dios por delante”.

Finalmente, Andrónico Rodríguez, candidato por Alianza Popular, escribió: “¡Gracias, Bolivia! Queremos agradecer de corazón a todo el país, a cada boliviano y boliviana que nos acompañó en este debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy ha quedado claro que hay dos caminos: la derecha del pasado, que ya fracasó, y un pueblo decidido a impulsar una renovación total”.

La primera cita presidencial dejó en evidencia la diversidad de discursos: desde llamados a la unidad, propuestas de transformación y promesas de cambio inmediato, hasta mensajes confrontativos. La campaña electoral avanza y los bolivianos comienzan a conocer con mayor claridad las apuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

