Asistente de Camacho sobre las fotos difundidas por el Gobierno: "Se burlan"

Cargando...

La Paz, Bolivia

La mañana de este martes, la asistente del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que la supuesta habitación que mostró el Ministerio de Gobierno a través de fotos en redes sociales no existe. En todo caso, sí confirmó que se facilitó una bomba de oxígeno para la autoridad.

"Está en el mismo lugar donde no había baños. Esa imagen que mostraron anoche no es. Más bien, me reí porque al frente hay un televisor de los otros reos. Me parece tan gracioso que se burlen así; decir que tiene esa habitación, cuando ni existe aquí adentro ese espacio. Nada que ver", afirmó la asistente, en puertas del penal de Chonchocoro.

En cuanto a las atenciones médicas que sí tiene Camacho, indicó que sólo les otorgaron oxígeno.

Cargando...

"Sí nos han puesto una bomba de oxígeno porque él se descompensó el sábado, se le bajó la saturación a 84 y estaba con la presión alta. Pero esas imágenes las vimos y no entiendo en qué cabeza... ¿cómo hacen para para mentir tanto? Porque estamos aquí y no existe un cuarto así adentro", reiteró.

La semana pasada, el Senador de Creemos, Henry Montero, reveló que Camacho padece del síndrome de Churg-Strauss, una enfermedad inmunológica que ataca a las arterias y a las venas del organismo, por lo que el gobernador se ve en la necesidad de recibir un tratamiento especializado, que requiere de condiciones adecuadas, para que sea suministrado.

"Urgente recalcar que ya casi 10 días que no lo recibe (el tratamiento) y son daños irreversibles a su salud, a sus órganos, es gravísimo. Yo no sé porqué el gobierno está jugando mucho con la salud. Si bien lo tienen privado de libertad, les hemos explicado mil veces a las personas aquí adentro que él no está privado de la atención médica que se merece y eso es lo que nos han negado", aseveró la asistente.