Para Arce, es “evidente” la participación de Camacho en el caso “golpe I”

El presidente Luis Arce, después de asistir a la posesión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó una entrevista a un medio brasileño donde aseguró que es evidente la participación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el denominado caso “golpe I”.

“Camacho se negó a presentarse a las cuatro citaciones. Hoy, hay videos en las redes en los que confiesa haber participado en el plan para poner a Añez en el cargo. Y, por si fuera poco, todos lo vieron en la terraza del Palacio Quemado con la Biblia en la mano. La evidencia de su participación es evidente”, aseguró el mandatario.

El gobernador cruceño fue aprehendido hace una semana y la justicia dispuso enviarlo a la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva de cuatro meses. La autoridad fue imputada por el delito de terrorismo.

Según el mandatario, el gobernador fue aprehendido porque se habría negado presentarse a cuatro citaciones de la Fiscalía. También dijo que una de las pruebas de su supuesta participación en el caso “golpe I” son los videos que están en las redes sociales, donde habría confesado su participación para que Jeanine Añez asuma la presidencia el año 2019.

“Incluso dio declaraciones a los periodistas. Para entonces, no había forma de ocultar su participación. No hay forma de medir los grados de participación, pero no hay duda de que estuvo involucrado en ese intento desestabilizador, por decir lo menos”, añadió.

El mandatario recordó que en 2020, cuando se abrió el caso “golpe de Estado” a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, muchos acudieron a la Fiscalía a brindar sus declaraciones. Es el caso del líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Carlos Mesa, por ejemplo, fue llamado y no dijo nada, pero está en su derecho, hizo lo correcto”, resaltó.