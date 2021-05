Atracaron a dos ancianos en una chichería de Ticti Norte

Cochabamba, Bolivia

Atracaron a dos ancianos en la zona de Ticti Norte, los delincuentes ingresaron al domicilio particular que funcionaba como chichería y se llevaron dinero, agredieron a quienes estaban en el lugar.

“Yo quise entrar al cuarto y me golpearon con la cacha de un arma en la cabeza y me hicieron caer (…) Estaban vestidos con uniformes, no parecían delincuentes, estaban como si fueran trabajadores de una empresa”, contó la víctima de 82 años.