Atropelló a una mujer, dio negativo al test de alcoholemia y ahora se defenderá en libertad

Cochabamba, Bolivia

En el caso seguido a un hombre de 40 años por haber atropellado a una mujer en la calle Baptista y Colombia, la justicia determinó medidas sustitutivas. El examen de alcoholemia dio negativo y la juez decidió que se defienda en libertad.

Se estableció que el conductor no se encontraba en estado de ebriedad, durante su audiencia cautelar la juez le otorgó medidas sustitutivas a la detención, arraigo, presentación de garantes personales, prohibición de acercarse a la víctima y deberá presentarse cada siete días en la Fiscalía.

La víctima de 38 años quedó malherida, presenta un traumatismo encefalocraneano moderado, varios hematomas en el cuerpo y esguinces en las rodillas, continúa hospitalizada.

Recordemos que al principio el conductor se abstuvo a declarar, al momento de las preguntas de la Fiscalía respondía con incoherencias, aseguraba que no sabía su nombre y que era un maleante.

Cuando el hecho de tránsito ocurrió negó haber atropellado a la mujer, incluso justificó el accidente.

"Que mujer, no había ninguna mujer, no había, mentira (...) Sientan mi aliento o alcoholemia que me saque", indicaba de forma persistente. "Ellos me han hecho parar", indicó el conductor, haciendo referencia a los oficiales de tránsito. "Yo me estacioné, donde me iba estacionar. Ellos están en moto pueden estacionar fácil donde sea. 'Para' me dijeron, yo me he parado acá", declaró a la Red Uno.