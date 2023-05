Cargando...

Sacaba, Cochabamba

En el municipio de Sacaba convirtieron el aula de un colegio, en un ring de boxeo, estudiantes que pelean dentro de un curso, incluso llevaron guantes de box. Todo ocurre ante la mirada de sus compañeros, quienes graban todo con sus teléfonos celulares.

En las primeras imágenes los alumnos aprovecharon que los educadores se encontraban en una reunión, mientras se escuchan los gritos de apoyo. “¡Dale, dale!”, “¡Cerralo la puerta!” “¡Está calificado!”, se escucha que dicen los menores en medio de risas.

En las imágenes los alumnos se lanzan ganchos y varios golpes, como si se tratase de ‘pugilistas’ en medio de un combate. Al ver estas imágenes los padres de familia dieron a conocer su preocupación, por la violencia que se está generando en los colegios.

Imágenes similares se registraron en otra unidad educativa de este municipio, donde estudiantes mujeres se agarraron a golpes, mientras se jalaban de los cabellos. Al igual que en el caso anterior, los menores filman lo ocurrido con sus móviles.

Cargando...

“¡Pelea, pelea!”, “Chismecito, chismecito”, “¡Se han dicho todas sus verdades!”, se escucha en el audio. Cuando la situación se torna tensa, otros estudiantes intentan separar a sus compañeras para evitar que continúe el acto de la violencia, que ocurre dentro de un aula.

Este último hecho fue subido a la plataforma china de Tik Tok.

Desde la Distrital de Educación en Sacaba no dieron información sobre las peleas de las estudiantes, como medio de comunicación llegamos hasta sus oficinas y el responsable no se encontraba en el lugar.

Sin embargo extra cámaras funcionarios señalaron que ya tienen conocimiento sobre estos hechos, que se registran dentro de aulas de unidades educativas y que abordan el tema.

Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Sacaba no brindaron información este caso. El responsable de la defensoría, Carmelo Valencia, quien no se encontraba en su oficina, a través de un contacto telefónico indicó que no tienen conocimiento de estos hechos.