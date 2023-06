Bajan las temperaturas y revelan la cruda realidad de una familia que vive en la calle

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una desgarradora historia que evidencia la cruda realidad de muchas personas en situación de vulnerabilidad, una familia compuesta por ocho miembros encontró refugio en un cuarto de carpas en plena acera de la Radial 10, en el departamento de Santa Cruz. El Señor Sineón Soleto, de 68 años de edad, y su esposa de 65 años, son los pilares de esta familia que ahora lucha por sobrevivir en estas condiciones extremas.

Lourdes Suasnabar, con lágrimas en los ojos, expresó su desesperación al decir: “No sé qué estamos pagando para vivir así a estas alturas”. Esta familia se enfrenta diariamente a las inclemencias climáticas, sin ningún tipo de resguardo adecuado, sufriendo los embates del frío y la falta de protección.

En el cuarto de carpas que llaman hogar, la situación se torna aún más desgarradora. “Dos camas son y una abajo duerme, a veces nos echamos amontonados para calentarnos porque no tenemos colchas, la gente no quiere ni pasarnos agua”, relató Lourdes con tristeza. La falta de recursos y la indiferencia de quienes transitan por la calle agravan su situación.

Por su parte, Sineón, visiblemente afectado, expresó: “Nunca pensé llegar a esta edad y vivir en la calle prácticamente durmiendo con mi mujer y mi familia. Por eso pido a la gente que me colabore, que me ayude con algo. Mucho sufro aquí, al menos mi familia, al menos cuando viene mal tiempo no dormimos. Antes dormíamos en el suelo, cuando llovía nos amanecíamos con mi mujer botando agua”.

A pesar de las adversidades, esta familia muestra un acto de amor y empatía al abrigar a sus mascotas y a sus crías recién nacidas, demostrando que, pese a su situación, aún encuentran fuerzas para cuidar y proteger a los seres queridos que tienen a su lado.

Ante esta triste realidad, la familia del Señor Sineón Soleto hace un llamado desesperado a la solidaridad de la población cruceña de buen corazón, solicitando ayuda en forma de alimentos, abrigo y cualquier recurso que pueda brindarles un poco de esperanza en medio de la adversidad. Es urgente que las autoridades y la comunidad en general se involucren para brindarles el apoyo necesario y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones para esta familia y tantas otras que se encuentran en situaciones similares.

