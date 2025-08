A 200 años de la independencia de Bolivia, el pueblo no solo celebra la historia, sino que también reflexiona sobre lo que significa ser boliviano. En las calles, entre banderas, desfiles y homenajes, decidimos salir y conversar con la gente, para conocer desde su propia voz cómo se define el alma de nuestra patria.

“El boliviano es trabajador, honesto, muy cariñoso y sobre todo familiar”, nos dice una mujer con la tricolor en la mano. Y no es la única. Para muchos, la amabilidad también es una cualidad que destaca: “Una persona amable, sobre todo los cochalos —yo no soy cochala—, pero sí, he conocido a gente de Cochabamba muy amable”.

La identidad boliviana va mucho más allá de los límites territoriales. Más de uno asegura que, cuando un boliviano está en el exterior, lo que más resalta es su dedicación al trabajo. “Aquí somos trabajadores, tenemos buena comida. Eso se escucha hablar de los que llegan del extranjero”, comparte un joven con orgullo.

"Bolivia, tierra trabajadora, honesta y muy cariñosa": Así la definen sus hijos en el Bicentenario. Foto: APG

Y es que, sin duda, lo que más emociona a propios y extraños es la riqueza de nuestra diversidad. Bolivia no solo es un crisol de culturas, sino también de climas, paisajes, idiomas y sabores. “Una cosa bien importante del boliviano es que tenemos gran diversidad: de razas, de climas, de geografía, de gastronomía... eso es lo que nos hace más bolivianos, que tenemos variedad en todos los aspectos”, dice un vecino de paso.

Desde los valles hasta el altiplano, desde el oriente hasta las tierras bajas, el boliviano celebra su bicentenario con los pies en su historia y la mirada puesta en el futuro.

Y, claro, no podíamos cerrar esta nota sin preguntar: ¿qué desean los bolivianos para su país?

“Le deseo que esta situación mejore, que podamos crecer como país y salir del problema que tenemos actualmente”, dice una señora mayor, con un dejo de esperanza. Otro vecino añade: “Prosperidad, que Bolivia salga de esta crisis. Todos queremos eso. Y felicidades a Bolivia”.

Porque a 200 años de su nacimiento, Bolivia vive en el corazón de su gente, en su calidez, en su esperanza, y en esa fuerza incansable que la hace única en el mundo.

¡Feliz Bicentenario, Bolivia! Tierra de lucha, de amor, de cultura y de un pueblo que nunca deja de soñar.

