En medio de la emoción por los 200 años de Bolivia, uno de los elementos más llamativos que lanzó el Banco Central de Bolivia (BCB) es el billete conmemorativo del Bicentenario. Con un diseño especial, materiales modernos y un fuerte contenido simbólico, este ejemplar ha despertado el interés de miles de bolivianos pero también varias dudas.

¿Es un billete que puedes usar para comprar?

No. Aunque tiene impreso el valor de Bs 50, no es de circulación nacional. Se trata de una edición conmemorativa y coleccionable, que no podrá usarse en transacciones comerciales. Su valor está en lo histórico, no en lo funcional.

“No es de curso legal, pero sí representa el valor simbólico del Bicentenario”, explicaron desde el BCB.

¿Entonces cómo lo obtienes?

Puedes intercambiarlo uno a uno: entregas un billete normal de Bs 50 y recibes este ejemplar especial.

Estará disponible hasta el 31 de agosto, o hasta agotar stock, por lo que los interesados deben actuar con rapidez.

¿De qué está hecho?

El billete está elaborado con polímero, un material más resistente que el papel tradicional, y presenta elementos gráficos representativos de la historia y diversidad de Bolivia. Su diseño conmemorativo busca honrar los 200 años de vida independiente del país.

¿Ya tienes el billete del Bicentenario? ¿Es sólo conmemorativo? ¿Qué significa? Foto: APG

¿Por qué no circula?

A diferencia de los billetes habituales, esta edición fue concebida como pieza de colección. No está autorizada para el comercio habitual ni para transacciones bancarias. Su valor radica en lo histórico y estético, no en su uso monetario.

Esto lo diferencia de la moneda conmemorativa de Bs 2, que sí es de curso legal y podrá circular normalmente en todo el país.

¿Dónde conseguirlo?

El billete conmemorativo se está entregando actualmente en Sucre, y según confirmó el BCB, llegará a Cochabamba a partir del 11 de agosto. El punto principal de distribución será el Banco Central de Bolivia y otras agencias habilitadas.

Se recomienda seguir los comunicados oficiales del BCB para conocer fechas, lugares y horarios de distribución.

Más información oficial aquí: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/billete-conmemorativo-bicentenario

Una pieza para recordar los 200 años

El billete del Bicentenario es más que papel, es un símbolo de identidad, memoria y orgullo nacional. Aunque no pagues con él, puede valer mucho con el tiempo para quienes valoran lo que representa.

¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo o aún estás haciendo fila por esta joya de colección?

