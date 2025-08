“Iba a morir”: El desgarrador relato de la mujer atacada a golpes por su novio en un ascensor

Juliana Soares, es la mujer de 35 años, que recibió más de 60 golpes en 34 segundos, ya que su novio la golpeó durante todo el tiempo que demoró el ascensor en bajar desde el piso 16 hasta la planta baja.

El agresor fue identificado como un exjugador de básquet, de nombre Igor Eduardo Pereira Cabral, quien la golpeó de manera violenta.

Cámaras de seguridad del ascensor, muestran el momento de la agresión física. La pareja había asistido a una parrillada con amigos cuando tras una discusión todo terminó con un episodio de extrema violencia.

El hecho se suscitó el sábado 26 de julio en un condominio de la ciudad de Natal en Brasil. El encargado del edificio, fue quien tras revisar las cámaras del ascensor pudo apreciar los golpes que recibía la mujer.

Por lo que alarmó a otros vecinos del inmueble, con quienes lograron detener al agresor, mientras que la víctima fue derivada a un centro médico, después de que terminó con el rostro desfigurado.

En su declaración a la Policía, la mujer relató los momentos de terror que le tocó vivir y señaló que presentía que su novio la iba a golpear.

“Fue al ascensor en el que estaba para tratar de convencerme de que saliera de allí. No salí porque sabía que, si salía, no tendría cámara para filmar. Dijo que iba a morir y comenzó a agredirme (...) me golpeó sin parar”, afirmó la mujer agredida.

La mujer fue sometida a múltiples cirugías, tras quedar con el rostro desfigurado y tenía tres fracturas en el ojo derecho, además de una fractura en la mandíbula.

El sujeto fue aprehendido y se encuentra acusado por el delito de feminicidio.

