Buscan a Gladys Espinoza de 2 años y 6 meses, “su papá dijo que la regaló”

Quillacollo, Cochabamba

Familiares de la pequeña Gladys Espinoza Villca de 2 años y 6 meses, la busca desesperadamente, desde el día que su padre se la llevara, luego de abandonar a la madre, se desconoce su paradero desde hace 5 meses.

“ Su padre se lo llevó hace 5 meses atrás, primero a Cochabamba y luego a La Paz, hasta Mapiri donde ha quitado a la niña. Su padre dijo de a buenas hay que arreglar, no me denuncies. Voy hacer llegar a la pequeña, pero hasta ahora no vuelve ”, declaró Dionisio Villca, abuelo de Gladys.

Se logró aprehender de forma preventiva al progenitor en el penal de “San Pablo” de Quillacollo, pese a esto no encuentran a la menor, quien habría sido regalada por su propio padre.

“Te voy a pagar, te voy a indemnizar me dijo, me ofreció dólares. Pero yo no quise, porque mi nieta no es un animal, es un ser humano, no es para negociar. Yo le dije sólo quiero a la bebé, se enojó y me dijo llévame a la justicia. Eso hice”, contó el abuelo.