Cadáver de un adulto mayor lleva seis días en un domicilio

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la avenida Sajama en la zona sur denunciaron que un cadáver está seis días en una casa, exigen que la hermana del fallecido lo haga cremar y retire del lugar, porque indican que es un riesgo a la salud.

“Seis días ya está en el lugar, es un contagio para todos los vecinos. Ya está mucho tiempo la contaminación puede afectarnos, exigimos que el cuerpo sea trasladado, hay niños en el lugar”, declararon los vecinos.

La sobrina del fallecido, un adulto mayor Rosendo C. C. pidió ayuda para sacar el cuerpo del lugar, ya que cuentan con un espacio en un cementerio particular, aseguró que no murió por covid. "Tengo lugar para llevarlo a Concordia, la señora no me quiere extender la documentación original, la funeraria no va venir porque no se ha cancelado", indicaba.

Existirían disputas familiares por temas de herencia que impiden el ingreso de los oficiales para hacer el levantamiento legal del cadáver, que está en la vivienda. La unidad de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegó al lugar para tratar de realizar el levantamiento legal del cadáver, pero no lo logró.

La familiar expresó su molestia por la situación. "Ni siquiera nos dejaron mirarle. Está seis días en la casa. Fui a la funeraria para preguntar dónde habían enterrado a mi tío y me dijeron que seguía aquí. Le pusieron COVID porque mi tía no quiere pagar los costos de una funeraria", denunció.