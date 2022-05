Camacho: “Luis Arce es un desubicado, sus expresiones muestran su pobreza moral”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

"Luis Arce es un desubicado. Él fue elegido para gobernar, no para usar el dinero del estado y ni las obras para hacer politiquería. Las obras no deben tener colores de los partidos, ni azules ni verdes, escribió en Facebook, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en respuesta a las declaraciones del primer mandatario sobre que las obras estatales en ese departamento no podrán ser “pintadas de verde”, sino que llegarán “de color azul” a la región, en alusión al color del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Sus expresiones son muestras de la pobreza de moral con la que ejerce el cargo. Un funcionario público no puede usar las obras que se pagan con el dinero del pueblo para hacer política partidaria", refutó Camacho, haciendo referencia a su discurso en la entrega de obras en el municipio de Cotoca.

Además, el presidente Arce está absolutamente equivocado si piensa que con obras pintadas de azul los cruceños vamos a dejar pasar por alto el autoritarismo.