Camión atropella a un anciano en plena Ceja

El Alto

Este lunes en la ciudad de El Alto, una persona de la tercera edad de sexo masculino, quien no ha sido identificado, fue atropellado por un camión, esto en la calle 2 de zona Ferropetrol por inmediaciones de la Ceja, según el chofer no logró ver al infortunado.

“De acuerdo a Informe preliminar, el presente hecho de Tránsito habría sido protagonizado por el Señor Henry Beltrán con Licencia 6177617 Categoría “C”, siendo sometido a la prueba del Alcohol Test dio como resultado sobrio, conductor del Camión, Marca Volvo, Color Azul, con Placa de Control 330-PFG, de Uso Particular, quien se encontraba circulando por la Av. Km. 7 al llegar a la calle 2, impacta la humanidad de una persona de sexo masculino no identificado aún, de 60 Años edad Aproximadamente, llegando a fallecer en el lugar del hecho de forma inmediata, posteriormente es trasladado a la morgue del Hospital de clínicas”, informó a Red Uno Digital la sub oficial María Callisaya.