Candidatos responden a consultas de la CNI en Foro Industrial y muestran su visión de país

En el Foro Industrial, los candidatos a la presidencia fueron consultados sobre si considerarían importante abrir un espacio de diálogo con las empresas del sector para entender mejor sus desafíos y, de este modo, definir un monto de Impuesto al Consumo Específico (ICE) que balancee los intereses del gobierno, la seguridad contra el crimen organizado y el aporte de las empresas formales.

"Soy un hombre de diálogo y vamos a dialogar. Sería muy fácil decir que vamos a rebajar los impuestos, eso sería pura demagogia. En la primera etapa, cuando tenemos que lograr la estabilidad, si vamos a reducir gastos para reducir el déficit, sería un absurdo que, por un lado, reduzcamos gastos y, por el otro, reduzcamos ingresos. Entonces, hasta recobrar la estabilidad, no se puede bajar impuestos. Pasada esa etapa, desde luego que hay que revisar el tema de impuestos, los regímenes simplificados", afirmó el candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina.

A su vez, Eduardo Del Castillo (candidato del MAS-IPSP) indicó que abrirá el diálogo con el sector privado.

"Para los productos bolivianos, como el vino, hemos planteado, de manera inicial, eliminar el ICE, para mejorar la competitividad y, sobre todo, la capacidad exportadora de grandes industrias que hay en el sur del país. Sobre esta temática no hay nada que negociar, y es una propuesta y palabra empeñada del MAS", detalló.

Tecnología

Los candidatos también fueron consultados sobre las políticas que impulsarán para fomentar la innovación tecnológica, el desarrollo de la industria 4.0 y la transición digital en la industria boliviana.

"Nos engañaron igual que con el litio e hicieron como con la industria del gas, con el tema de las telecomunicaciones e innovación tecnológica. Se gastó 300 millones de dólares en un satélite y seguimos teniendo el internet más caro y más lento de Sudamérica. Entonces, comenzando del acceso a internet, hay que tomar medidas de cambio profundo. Hemos planteado internet a la mitad de precio y al doble de velocidad, para entrar a mecanismos de mejoras tecnológicas en el país", respondió Doria Medina, quien agregó que hay una ley pendiente en la Asamblea.

Del Castillo planteó invertir más tanto del sector público como privado para desarrollar más y mejor tecnología, a mejor precio para quienes trabajan, estudian o están en su tiempo de ocio. "Hay tecnologías que están funcionando en otros países, que son más baratas que las que funcionan actualmente en el país. Lo que no podemos hacer o cubrir, hay que permitir que entre. Necesitamos que entren nuevas tecnologías, acceso, cobertura, nuevas formas de democratizar el acceso a la tecnología", detalló.

Reactivación industrial

Posteriormente, se les hizo la pregunta sobre las leyes que modificarán o promulgarán en sus primeros meses de gestión para comenzar la reactivación industrial del país. También si firmarían un compromiso público de trabajo conjunto con el sector industrial para este fin.

"Hay una lista larga de leyes que hay que modificar; la ley de inversiones, del Trabajo y sectoriales. Eso es fundamental. Hablé el fin de semana con Marcelo Claure y le pregunté cuánto invertirá en Bolivia, me dijo que si hay condiciones adecuadas, mil millones de dólares de sus recursos, y de su grupo económico, entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, pero no lo hará hasta que haya seguridad jurídica y arbitrajes. Es fundamental modificar las leyes para atraer inversión extranjera y nacional", respondió el postulante de Alianza Unidad.

Por su parte, el candidato del MAS-IPSP indicó que proponen el plan "7x5", que consiste en cambiar, al menos, 7 leyes en cinco cosas. "Si queremos invertir en nuestro país, necesitamos una nueva ley de inversiones., si queremos hacer una reingeniería tributaria necesitamos modificar el Código Tributario, cambiar la ley de Aduanas, una nueva ley de litio, nueva ley minera, donde los contratos no demoren 20 años para aprobarse. La gente quiere seguridad jurídica y necesitamos modificar todo el andamiaje jurídico nacional vigente para que Bolivia se convierta en el corazón de las inversiones o en un hub de negociaciones", comentó Del Castillo.

Gobernabilidad

En la siguiente ronda de preguntas, fueron consultados sobre si realizarán pactos en la Asamblea Legislativa para garantizar la gobernabilidad. Doria Medina respondió afirmativamente, aseguró que hará "todo lo que sea necesario" para resolver la crisis, nuevas leyes. "Está claro que voy a tener que hacer acuerdos con otros partidos que ahora son oposición porque los otros van a estar peleando su supervivencia al tener 3%", agregó.

Al respecto, Del Castillo le cuestionó: "Sobre las encuestas, dime quién las paga y quién las gana. Vamos a ver el 17 de agosto".

"De todos los candidatos que estamos aquí, creo que solo dos tenemos experiencia en el Órgano Legislativo, Rodrigo Paz como senador y mi persona que trabajó seis años en la Asamblea. Todos los proyectos de ley que me encomendaron fueron aprobados por unanimidad. La gente solo quiere que se la escuche, solo quiere dialogar y es lo que hace falta en este país, hablar con todas las personas, todos los sectores y poner a Bolivia primera. Tenemos experiencia en eso y lo vamos a volver a haber", añadió.

Avasallamientos y bloqueos

También se les consultó cómo garantizarán la protección de la propiedad privada, sanción justa y prevención de avasallamientos y bloqueos al tránsito tanto de ciudadanos como de mercadería.

Doria Medina compartió su visita a productores del Chapare que tienen como mayor problema los bloqueos, que se debe resolver porque afecta al turismo, producción y exportación. "Será fundamental aplicar la ley, al primer avasallador, en mi gestión, directo a Chonchocoro y no saldrán a la semana", dijo.

Por su parte, Del Castillo apuntó que se trabajó "bastante" contra los avasallamientos. "Hay una falta de sinceramiento en Santa Cruz. Hay zonas que son tierras fiscales no disponibles y algunos empresarios, interculturales, campesinos, indígenas están en esas tierras que no son de nadie, que pertenecen a todo el pueblo. Hay que sincerar qué sigue siendo una tierra fiscal y qué tierras ya no lo son, hay que empezar a dar seguridad jurídica a todo el país para que lo que no es de nadie tenga nombre y apellido. Esa será la mejor forma de evitar avasallamientos", explicó.

Reforma judicial

Al ser consultados sobre su propuesta para una reforma judicial para garantizar la independencia de este poder del Estado, Doria Medina planteó eliminar la reelección de autoridades y la elección de magistrados por voto, será por mérito, afirmó. "Que se acabe el Tribunal Constitucional que es un mecanismo de extorsión, nada más", explicó.

Para Del Castillo hay que hacer "un cierre" en la justicia. "Que hayan nuevos administradores de justicia a partir del 1 de enero de 2028 con nuevas leyes", aseveró.

Salud

Respecto a la Caja Nacional de Salud (CNS), que no tiene resultados eficientes a la hora de dar servicios a los asegurados, el candidato de la Alianza Unidad indicó que se debe hacer una modificación estructural.

El postulante del MAS-IPSP planteó eliminar el monopolio de la CNS, que la población pueda elegir dónde afiliarse. "Hay que diversificar las opciones. También hay que aplicar la tecnología en todo el sistema de salud, no solo en la Caja. Actualmente, el historial clínico pertenece a una caja y no al pueblo. Todo el historial clínico estará en el teléfono móvil y el sistema de fichas también debe digitalizarse", agregó.

Empleo

En este tema, Doria Medina reiteró su propuesta de impulsar a los emprendedores e incentivos, eliminando restricciones a los sectores productivos para el crecimiento del PIB. Los sectores informales se formalizarán a través de incentivos.

Del Castillo coincidió en la necesidad de formalización, lo cual planteó impulsar a través de la digitalización y el "UTI", Único Trámite Integral para legalizarte para los emprendedores. También propuso crear una séptima categoría en el Régimen Tributario Simplificado que permita regresar del Régimen General y aportar para su jubilación.

Jubilación

Sobre el manejo de los fondos de jubilación por parte de la Gestora Pública, Samuel Doria Medina, planteó bajar la edad de jubilación y dar mejores jubilaciones. "Soy enemigo de los monopolios estatales, hay que hacer una gestora privada y que la gente elija", indicó.

Eduardo Del Castillo propuso una jubilación digna, analizando la ley 065. "Para que cada vez más personas puedan acceder a la jubilación y se creen nuevas fuentes laborales hacia abajo. Necesitamos transformar nuestro país, que los que aportaron puedan descansar y los jóvenes necesitan una oportunidad", complementó.

