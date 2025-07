Del Castillo propone alivio tributario y empleos con el plan "Plata y Vida"

En el Foro Industrial de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Eduardo Del Castillo, presentó su plan de gobierno "Bolivia Primero", enfocado en la creación de empleo, el fortalecimiento de la industria nacional y la integración del país con el mundo. Del Castillo propuso un alivio tributario para las empresas, la condonación de accesorios tributarios y un diferimiento de créditos como medidas urgentes para reactivar la economía. Además, presentó el plan "Plata y Vida" con la meta de atraer $us 12.000 millones anuales y generar 1 millón de empleos.

Además de presentar su plan de gobierno, citó datos de la situación en Argentina, asegurando que propuestas de otros candidatos plantean lo mismo que el actual gobierno del vecino país. Indicó que la industria argentina está en crisis y el costo de producción se disparó en 25%, que más de 12 mil empresas cerraron en un año, los salarios cayeron y que la desocupación es de 315 mil personas.

"Nuestro proyecto de país se llama 'Bolivia primero', trabajado con grande profesionales en todos los rubros y áreas de nuestro país. Tiene varios planes, como el 'Plan Plata y Vida', que es lo que queremos los bolivianos. Plata significa Programa para tener Liquidez y para la Transformación de la Arquitectura económica y Vida significa Visión Inteligente de Derechos Ambientales. Vamos a traer 12 mil millones de dólares cada año a nuestro país y vamos a generar fuentes de empleo, alrededor de 1 millón de trabajos de manera directa e indirecta", detalló.

Aseguró que de "nada sirve" tener al mejor empresario, si la gente no tiene para "comprarse una hamburguesa", que tiene todos los ingredientes importados y no se fortalece la industria nacional.

"Para que esto funcione, necesitamos medidas urgentes; la industria, las familias bolivianas están pidiendo un alivio tributario, que condone todos los accesorios. Impuestos Nacionales no está asfixiando, si no pudimos pagar 100 bolivianos, hoy tenemos que pagar mantenimiento de valor, intereses escalonados, multas y sanciones llegando a Bs 465. La gente no tiene, en este momento, los recursos económicos para ir a pagar al banco. Por tanto, también planteamos un diferimiento de créditos para mejorar la capacidad adquisitiva de la gente y se pueda invertir más recursos económicos en nuestro país", agregó.

Asimismo, planteó mejorar la capacidad exportadora del país. Entonces, presentó su Proyecto de integración del Bolivia al mundo "5 estrellas", que incluye la ruta férrea del Ne Al Ya (de Santa Cruz al occidente), Corredor Bioceánico, Marcha al Norte, la Vuelta al Beni y Corredor Bioceánico del Sur. "Son los tramos necesarios para sacar lo que produce nuestro país hacia el exterior, que en todo el mundo aparezca el sello Hecho en Bolivia", aseveró.

Indicó que trabajará con tres pilares, se trata del agropecuario, minería y hidrocarburos.

