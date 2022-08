Casi le cortan el cuello por robarle la moto

Santa Cruz, Bolivia

El pasado lunes, 1 de agosto, en horas de la madrugada dos antisociales lograron sustraer una motocicleta a un mototaxista. Ocurrió en el barrio El Mundo ubicado en la zona de la Virgen de Lujan.

“Se hicieron pasar por pasajeros y en el camino me golpearon, querían quitarme la moto, me tiraron al piso y fue ahí donde me cortaron el cuello”, relató la víctima.