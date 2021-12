Caso linchamiento Vacas: Policía no permitirá ningún bloqueo

Cochabamba, Bolivia

El comandante Departamental de la Policía, Rubén Darío Lobatón, dijo que no permitirán el bloqueo de la carretera en el municipio de Vacas, aseguró que continúan investigando el hecho para establecer los domicilios de los presuntos implicados en el linchamiento de los dos jóvenes, acusados de robar un vehículo.

“Tiene derecho de manifestarse, pero no pueden obstaculizar una vía interdepartamental. Nosotros vamos a hacer cumplir las normas y leyes y no permitiremos que haya bloqueos en ese sector. Creo que el pedido no es legítimo porque se ha cometido asesinato si tomamos en cuenta la forma en la que han ocurrido los hechos”, remarcó Lobatón.