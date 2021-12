Pobladores de Vacas dan 72 horas para liberar a los detenidos acusados de instigar el linchamiento

Vacas, Cochabamba

Después que la justicia decidió enviar con detención preventiva por seis meses al chófer Benedicto R.C. y un dirigente del municipio de Vacas Felipe G.C, pobladores de la zona realizaron un cabildo y determinaron pedir la libertad de los acusados.

Señalaron que el martes marcharán hasta la Fiscalía en forma de protesta y dijeron que la policía "no es bienvenida" en su municipio. Aseguraron que el linchamiento de los acusados de robar un automóvil ocurrió en el municipio de Pocona, en la zona denominada Alto Pocona y señalaron que Juan Carlos Arias Olivera (uno de los linchados) si tiene antecedentes policiales y era conocido por robar.

“Pedimos el respeto y libertad, mi hermano fue víctima (…) Mi padre no participó de ningún linchamiento él fue a sembrar y cosechar, no estaba cuando lincharon, no sé porque se lo llevaron los policías”, declararon familiares de los detenidos.