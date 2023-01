Choquehuanca reaparece afirmando: "Hay gente interna y externa que intenta dividir al país"

Cochabamba, Bolivia

Pocas horas después de que la dirigencia nacional del MAS-IPSP emitiera un comunicado cuestionando el silencio del vicepresidente David Choquehuanca; la autoridad apareció en el acto de posesión de los consejeros de Gestión Territorial (CGT) del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) del Territorio de Raqaypampa, en la provincia Mizque del departamento de Cochabamba, celebrado la tarde de este jueves.

Durante su discurso, aseguró que hay gente interna y externa que intenta dividir al país en busca de impunidad y desgastar la gestión del presidente Luis Arce. Además, compartió un mensaje de unidad.

También convocó a resguardar la gestión de Arce. “Todos tenemos que cuidar a nuestro presidente que es como nuestro papá y piensa en todos sus hijos”, dijo, para posteriormente referirse a grupos radicales que nuevamente intentan crear desestabilidad en territorio nacional. “Quieren destruir nuestra democracia, violan nuestra Constitución Política del Estado, quieren impunidad, desgastar la gestión del Presidente elegido por nosotros”, advirtió en ese sentido e instó a “identificar a los que fabrican la confrontación”.

“A veces el esposo se pelea con la esposa y tenemos que arreglar en la casa, el esposo no puede gritar desde un medio de comunicación a la esposa, sino tenemos que arreglar en la casa. Hay problemas, no es que no hay problemas, hermanos. Tenemos que desmontar la confrontación”, añadió la autoridad, dejando en evidencia que existe “mucha gente interna y externa que quiere desgastar la gestión” del Gobierno y “habla mal de nuestro gobierno”.