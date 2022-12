Choquehuanca sobre Arce: "Hablar mal de él, es hablar contra nuestro pueblo"

Santa Cruz, Bolivia

David Choquehuanca, presidente en ejercicio ante el viaje de Luis Arce al exterior, salió en defensa del primer mandatario ante la serie de cuestionamientos a su administración parte de la oposición e incluso de una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS), denominada ala “evista”. Además, pidió superar la división, el sabotaje (entre los miembros de su partido) y también renunciar al individualismo.

Choquehuanca afirmó que quien se encuentra conduciendo la nave del Estado es Arce y lo consideró como la persona que está sacando al país de la crisis económica.

La crisis al interior del MAS ha ocasionado una división entre los denominados “renovadores” y el ala “evista”, este último bloque ha cuestionado en reiteradas ocasiones a la administración del presidente Arce en las diferentes irregularidades que ocurren.

Los desacuerdos llegaron incluso a afectar en la falta de consenso en el Legislativo para aprobar diferentes iniciativas legales como la Ley del Censo y ahora el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (GPE) 2023.

"Los pueblos indígenas estamos en peligro"

La segunda autoridad del Estado aprovechó su intervención en la Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) para invocar unidad y enfrentar cualquier ataque del sistema neoliberal, enfrentar la pobreza, la crisis climática y otros temas que intenten apagar la vivencia de las naciones indígenas, detalla la agencia ANF.

Afirmó que sin los indígenas que labran la tierra en las zonas rurales, no habría comida en los centros urbanos del país.

“Ustedes están pidiendo una planta para industrializar la piña porque sabemos que vamos a seguir produciendo. Si no fuéramos nosotros, los indígenas que vivimos en el campo, no habría comida en las ciudades. Somos los indígenas que producimos los alimentos, no son ellos los que producen, somos nosotros”, reflexionó Choquehuanca, refirió la agencia ABI.